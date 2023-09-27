به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید صفوی روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی و آغاز هفته گردشگری در جمع خبرنگاران، گفت: سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، شعار روز جهانی گردشگری ۲۰۲۳ میلادی (۲۷ سپتامبر و برابر با ۵ مهر ۱۴۰۲) را «گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز» اعلام کرد و بر سرمایه‌گذاری بیشتر و هدفمندتر در سه حوزه افراد، سیاره زمین و رفاه، تاکید کرد: برنامه‌های متعدد و متنوعی در دستور کار معاونت گردشگری استان‌ها قرار گرفته است و امسال نیز، چون سال‌های گذشته استان زنجان اجرای برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته دارد.

وی افزود: سه رویداد مهم شامل جشنواره ملی آش ایرانی، نمایشگاه صنایع دستی مرتبط با حوزه غذا، جشنواره سوغات از تاریخ ۷ تا ۱۱ مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان برگزار خواهد شد و مسابقه عکاسی در سه حوزه مختلف در این حاشیه رویداد ملی و برپایی نمایشگاه دفاع‌مقدس و شهدا در موزه‌های این استان انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: جشنواره غذای سنتی شهرستان سلطانیه در آرامگاه تاریخی چلبی اوغلی در شهرستان سلطانیه به مناسبت هفته گردشگری و همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) برگزار خواهد شد.

صفوی با اشاره به اینکه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و مجتمع خدمات مسافرتی و گردشگری در استان زنجان نیز در هفته گردشگری افتتاح می‌شود، بیان کرد: دو مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری در این هفته کلنگ‌زنی و پروانه دو دفتر خدمات مسافری اهدا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان بیان کرد: تور همیاران طبیعت به مناسبت اختتامیه طرح کارورزی هنرجویان گردشگری هنرستان شهید با هنر همزمان با این هفته گردشگری برگزار خواهد شد.