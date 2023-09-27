جهاد تبیین تسهیل در امور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فضل الله کفیل پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه که در محل فرمانداری ساوه برگزار شد، گفت: ما در دوران دفاع مقدس جنگ نکردیم بلکه دفاع کردیم چرا که یک جنگ نا برابر بر ما تحمیل شد اما دفاع یک فرضیه دینی و کاملاً معنوی بود و برای ما کاملاً این دفاع پذیرفته بود.

رئیس سازمان بسیج ادارات کشور تصریح کرد: با رهبری امام راحل این جنگ نابرابر با وجود همه سختی‌ها به فرصت تبدیل کردیم و کشوری که به دلیل نبودن انسجام و آمادگی و با دست خالی مورد هجوم قرار گرفت امروز به عنوان یک الگو جبهه مقاومت در جهان مطرح است.

کفیل با بیان اینکه رمز بقا و ایستادگی در برابر دشمنان حرکت در مسیر ولایت فقیه است، گفت: رهبری نقش بی بدیلی در تمامیت ارضی کشور، بقا و سلامت مردم دارد.

وی افزود: دفاع مقدس در سه کلمه دفاع، مقاومت و پیروزی خلاصه می‌شود و مردم در این ۴ دهه خوب دفاع و مقاومت کردند و امروز مقاومت ملت ایران تبدیل به جبهه مقاومت در کشورهای یمن و سوریه شده است که در برابر هر ظلمی از سوی دنیای استعماری مقاومت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج ادارات کشور تصریح کرد: امروز مقاومت برای دشمن یک کابوس است و آنچه دشمن را سردرگم کرده و جهان شمول شدن جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: اسرائیل روزی در منطقه خط و نشان می‌کشید اما امروز در برابر غزه تسلیم شده است و شاهد افول قدرت استعماری هستیم.

سردار کفیل بیان کرد: دشمن بعد از ناکامی دوران دفاع مقدس از مقابله نظامی منصرف شده و از زاویه حرکت سخت و نظامی صحبت نمی‌کند و تغییر رویکرد داده و جنگ ترکیبی به راه انداخته است.

رئیس سازمان بسیج ادارات کشور خاطرنشان کرد: رزم دیروز نظامی بود و اجازه ندادیم یک وجب از خاک کشور تسلیم دشمن شود اما امروز عرصه جنگ نرم و شناختی است پاسخ به این جنگ با جهاد تبیین و شیوه نوین با روش اقناعی است.

سردار کفیل گفت: جهاد تبیین باید در خدمت صادقانه و تسهیل امور مردم است نه تعطیل کردن کار مردم باشد.