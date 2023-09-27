سه کتاب دفاع مقدسی محمدرضا بایرامی صوتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه صوتی سه کتاب «آتش به اختیار»، «سایه ملخ» و «هفت روز آخر» نوشته محمدرضا بایرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط نشر نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده‌اند.

کتاب صوتی «آتش به اختیار» با روایت محسن خدری در مدت زمان هفت ساعت و سی دقیقه توسط نشر نیستان منتشر شده است.

در معرفی این کتاب آمده است:

عده‌ای سرباز، بعد از یک عملیات سنگین راه خود را گم کرده‌اند و در پی نجات خود و پیدا کردن راه هستند، اما هرگز راهی پیدا نمی‌شود. تشنگی یکی یکی آنها را از پا می‌اندازد و خط محاصره دشمن عراق آنها را تهدید می‌کند. داستان از ذهن سربازی روایت می‌شود که نویسنده‌ای است ناکام و یک وقتی خیلی دوست داشته است که خاطرات با شکوه و قدیمی اجدادش را بنویسد، شکوهی که دیگر هیچ نشانی در آن باقی نمانده است. در هم‌آمیختگی گذشته و حال و عدم رعایت زمان خطی و نگاه کاملاً متفاوت به پدیده‌ای به نام جنگ تحمیلی، از ویژگی‌های آتش به اختیار است.

دیگر آثار محمد رضا بایرامی با مضمون دفاع مقدس که کتاب صوتی آنها تولید شده است عبارتند از: سایه ملخ و هفت روز آخر با روایت حامد فعال که در مدت زمان هفت ساعت عرضه شده است.

رمان «سایه ملخ» هم به عنوان رمان نوجوان تلاش دارد مختصات جنگ را به نمایش درآورد. داستانی این کتاب به روستایی می‌رسد و قهرمانش را نوجوانی چوپان انتخاب می‌کند که به خاطر کم‌سو شدن چشم‌های پدر خود به تنهایی به مراقبت از گوسفندان مشغول است. داستان در ادامه با تمثیل هجوم ملخ‌ها به محصولات زراعی روستا ادامه و پس از آن ماجرای مفقود شدن گوسفندان روستاییان و کشف دزدیده شدن آنها توسط نیروهای عراقی آماده شده در مرزهای دو کشور برای حمله به ایران به اوج می‌رسد و درست در همین جاست که قهرمان نوجوان او و داستانش به ناگاه رشد کرده و خود را در صحنه‌ای تازه و نادیده از زندگی می‌بییند.

کتاب «هفت روز آخر» نیز روایتی از شرح حضور محمدرضا بایرامی در هفت روز پایانی جنگ تحمیلی است؛ روایتی که بخش نخست از آن با رشادت جمعی از رزمندگان ایرانی و مقاومت آنها در مقابل تهاجم سراسری عراق در این مقطع از جنگ شروع می‌شود و در ادامه شرحی از نبرد تن به تن او و جمعی از همرزمانش در مقابل با مرگ آن هم نه با آتش و گلوله، که در مقابل تشنگی است.

شرح پیاده‌روی‌های او و گروهی از رزمندگان در بیابان‌های جنوب غرب ایران و شرح چگونگی مواجهه با تهاجم سراسری عراق به ایران در روزهای پایانی هشت سال دفاع مقدس، از این کتاب گزارشی از دفاع مقدس ساخته است.