آتش سوزی عمدی یک مسجد در جنوب شرقی سوئد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، انس دنچه، مدیر ارتباطات مسجد، روز چهارشنبه گفت که آتش سوزی در بخش اربی شهر اسکیلستونا ناشی از آتش سوزی عمدی بوده است.

وی گفت که سوابق پلیس نشان می‌دهد که مسجد با تهدید و حملات فیزیکی مواجه بوده و آنها مطمئن هستند که این یک آتش سوزی عمدی بوده است.

به گفته پلیس محلی، این مسجد به دلیل آسیب دیدگی غیرقابل استفاده است.

تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

افسر تیم نجات آندرس سیسلر گفت: «ساختمان اصلی مسجد قابل نجات نبود. ساختمان از پشت بام آتش گرفته بود.»

به گفته این افسر، هیچ آسیبی در ارتباط با آتش سوزی ثبت نشده است، زیرا در زمان وقوع آتش سوزی هیچ کس در مسجد نبوده است.

در سوئد که بیش از ۶۰۰۰۰۰ مسلمان در آن زندگی می‌کنند، اخیراً حوادث هتک حرمت به قرآن در مقابل مساجد و سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی رخ داده است که خشم گسترده‌ای را در جهان اسلام برانگیخته و برخی از پایتخت‌ها را وادار به احضار دیپلمات‌های سوئدی برای ثبت اعتراض رسمی کرده است.

حدود ۵۳ درصد سوئدی‌ها از ممنوعیت سوزاندن قرآن و سایر کتب مقدس حمایت می‌کنند.