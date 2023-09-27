جلوگیری از غارتگری آمریکایی ها دستاورد مهم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین انصاری صبح چهارشنبه در دهمین نشست تخصصی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب» بیان کرد: طی دوماهه گذشته گزارشگران سازمان ملل از آمریکا، در خصوص نقض حقوق ملت ایران پاسخ خواستهاند، اما این کشور هنوز پاسخی به این سوالات مطرح نکرده است.
وی اضافه کرد: یکی از اصلیترین مشکلاتی که در جهان مشهود است ظلمی است که آمریکا در کشورهای مختلف بر مردم دنیا روا ساخته است، البته آمریکاییها با استفاده از ظرفیتهای رسانهای خود را حامی حقوق بشر عنوان میکنند.
انصاری ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران دو هدف را دنبال میکند که از جمله این اهداف میتوان به حاکمت معارف و احکام اسلامی در داخل کشور و نشر ارزشهای اسلامی در جهان اشاره کرد که بر اساس گزارشهای واصله، ایران توانسته در هر دو مؤلفه به توفیقهایی دست پیدا کند.
به گفته این مقام مسئول مهمترین توفیقی که انقلاب اسلامی ایران به دست آورده جلوگیری از غارتگری آمریکاییها است.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر بیان کرد: آمریکا پس از انقلاب اسلامی «شیطان بزرگ» نام گرفت چرا که بیشترین ظلم را به ملتهای آزاده سراسر دنیا میکند و تا کنون صدها حمله نظامی، جنگ، سرنگونی نرم و تحریمهای ظالمانه به راه انداخته است.
انصاری یادآور شد: ۹ نشست داخلی برای افشای حقوق بشر آمریکایی از نگاه رهبر معظم انقلاب در داخل کشور و سه نشست تخصصی در کشورهای، ترکیه و ونزوئلا برگزار شده است.
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