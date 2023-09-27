تامین داروهای حیاتی از محل منابع ارزی ایران در قطر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیکانپور، روز چهارشنبه پنجم مهر ۱۴۰۲ در آئین افتتاح هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در مصلی تهران، از اختصاص بخشی از منابع ارزی ایران در قطر به تأمین داروهای حیاتی از اروپا، گفت: آرژانتین با جمعیت نصف ایران اما با ارزبری دو برابر ایران، داروی خود را تأمین می‌کند.

وی افزود: در دوره فعلی در اداره دارو، هیچ تبعیضی بین شرکت‌ها قائل نشدیم و جلوی برخی کج‌روی‌ها را گرفتیم.

پیکانپور گفت: قرار است بخشی از منابع ارزی ایران در قطر برای تأمین داروهای حیاتی از اروپا مصرف شود تا کمبود این داروها نیز برطرف شود.

وی با اعلام اینکه سهمیه ارزی ۳.۵ میلیارد دلاری حوزه بهداشت و درمان به ۴ میلیارد دلار افزایش یافت، افزود: میزان ارز تخصیصی دارو و مواد اولیه دارو در نیمه نخست امسال بیش از ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: حوزه دارو نیاز به قیم ندارد و توصیه می‌کنم برخی نهادهای غیر مسئول در این حوزه دخالت نکنند و باعث کاهش نقش داروساز در عرضه دارو نشوند.

پیکانپور، از پیش بینی ذخیره راهبردی ۶ ماهه برای ۸۳۰ قلم دارو خبر داد و افزود: کشور از اعتماد به متخصصان حوزه دارو نفع برده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل دارو حامی صنعت داروسازی و در هموار کردن بزرگراه صنعت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

پیکانپور گفت: خرید تضمینی ۱۸ قلم آنتی دوت با اعتبار ۹۵ میلیاردی برای رفع کمبودها در این زمینه عملیاتی شد.

وی همچنین، از آغاز عرضه واکسن‌های کووید، تب زرد و روتاویروس در داروخانه‌ها خبر داد.