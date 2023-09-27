۱۲۹ روز از ۶ ماه نخست سال در زابل با گردوخاک سپری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: زابل در تابستان امسال فقط ۸ روز را بدون باد و گردوخاک سپری کرده است.

این منطقه در سایر روزهای تابستان با باد و گردوخاک یا یکی از انواع پدیده‌های خاکدار مواجه بوده است.

علاوه بر این حدود ۱۲۹ روز از شش ماهه نخست امسال در زابل با باد و گردوخاک و گاهی توفان شن و توفان گردوخاک سپری شده است.

شدت توفان در برخی روزهای امسال به حدی بوده که شعاع دید افقی را در منطقه فرودگاهی زابل به ۵۰ متر نیز کاهش داده است.

این در حالی است که هنوز شش ماه از سال باقی مانده و معمولاً این منطقه در طول سال با وزش بادهای شمالی و پیامدهای ناشی از آن مواجه است.

بررسی تصاویر ماهواره هواشناسی نشان می‌دهد که وزش بادهای شدید شمالی در سال جاری سبب تشکیل توده‌های گردوخاک فراوان و نفوذ آنها به مناطق جنوبی شده است تا جایی که گاهی شعاع دید افقی در آب‌های جنوب نیز کاهش یافته است.

این توده‌ها همچنین بخش وسیعی از کشور پاکستان و مناطقی از افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش شدید دید و کیفیت هوا شده است.