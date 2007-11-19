ایران توسعه کرج و مناطق نفت خیز جنوب صدرنشین دور رفت شدند

به گزارش خبرنگارمهر، عصر امروز و از دیدارهای معوقه هفته دوم رقابتهای لیگ برتر واترپلو دو دیدار در شهرهای کرمان و امیدیه برگزار شد که هر دو دیدار با برتری تیم های میزبان به پایان رسید.

بر پایه این گزارش، دانشگاه آزاد تهران در کرمان به مصاف شهدای ذغال سنگ کرمان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 13 بر 4 مغلوب میزبان خود شد. همچنین در دیگر دیدار امروز در شهر امیدیه، نفت این شهر به دیدار تربیت بدنی فارس رفت که این دیدار با پیروزی 8 بر 3 نفت امیدیه به پایان رسید.

به این ترتیب در پایان مسابقات دور رفت، در گروه A تیم ایران توسعه کرج با 9 امتیاز (4 برد و یک تساوی) در صدر جدول قرار گرفت. نفت امیدیه هم با پیروزی در دیدار امروز، با کسب 8 امتیاز در جایگاه دوم و بالاتر از دانشگاه آزاد ابهر 7 امتیازی قرار گرفت.

در گروه B نیز تیم مناطق نفت خیز جنوب (گچساران) با 4 برد پی در پی و کسب 8 امتیاز با اقتدار صدرنشین است. در این گروه تیم هیئت شنای گیلان نیز با 6 امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد.

دور برگشت رقابتهای لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور از نهم آذرماه با شرکت 11 تیم در دو گروه پیگیری می شود.