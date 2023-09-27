کیانی برای مدال طلا جنگید/ داوران لغزش بازیکن چین را ندیدند

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، محبوبه کریمی پس از کسب مدال نقره زهرا کیانی، تالوکار تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو، اظهار کرد: به جامعه ورزش و مردم ایران تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: متاسفانه ۴ سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، ورزشکاران ما در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت نکرده بودند و به همین دلیل حضور در این دوره از رقابت‌ها برای ما بسیار سنگین و سخت بود.

سرمربی تیم ملی تالو بانوان ایران با اشاره به اینکه خدا را شکر توانستیم با موفقیت در بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت کنیم، عنوان کرد: ما برای کسب مدال طلا در این دوره از رقابت‌ها شرکت کردیم و حتی بازیکن چین در فرم اول خود لغزش داشت اما متاسفانه داوران ندید و چون میزبان هم کشور چین است مدال طلا را برای خودشان گرفتند.