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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

امیر بهزادی بروجنی، صبح امروز وارد هانگژو شد

امیر بهزادی بروجنی، صبح امروز وارد هانگژو شد

شهرکرد_تیم ملی اسکیت سرعت ایران که شب گذشته ایران را به سمت کشور چین ترک نمود، وارد شهر هانگژو، محل برگزاری نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکیت سرعت ایران که شب گذشته ایران را به سمت کشور چین ترک نمود، وارد شهر هانگژو، محل برگزاری نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی شد.

کاپیتان تیم ملی اسکیت سرعت، امیر بهزادی بروجنی مسابقات خود را از هشتم مهرماه ساعت ۹ صبح به وقت محلی در ماده ۱۰ هزار متر امتیازی-حذفی شروع می‌کند و ۱۰ مهرماه با ماده ۳ هزار متر امدادی (۹ صبح به وقت محلی) به پایان می‌رساند.

امیر بهزادی بروجنی تنها نماینده شهرستان بروجن در بازی‌های آسیایی بوده و در هر دو ماده، شانس مدال تیم ملی اسکیت سرعت ایران است.

بازی‌های آسیایی هر چهار سال یک بار در بیش از ۴۰ رشته ورزشی برگزار می‌شود و ایران در این دوره با ۲۸۹ ورزشکار در ۳۴ رشته ورزشی شرکت کرده است.

دوره قبلی بازی‌ها در جاکارتا اندونزی ۲۰۱۸ برگزار شد که امیر بهزادی بروجنی در آن بازی‌ها نیز با وجود کسب سهمیه اعزام نشد؛ بیستمین دوره بازی‌ها نیز در سال ۲۰۲۶ در ژاپن استان آیچی و مرکز آن ناگویا برگزار می‌شود.

کد مطلب 5896768

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