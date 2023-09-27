تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در الیگودرز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان، مأموران پاسگاه «خمه» الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکر دار حمل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله سوخت قاچاق کشف شده را ۴۸ میلیارد ریال برآورد کردند.