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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در الیگودرز توقیف شد

تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در الیگودرز توقیف شد

الیگودرز - تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در شهرستان الیگودرز توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان، مأموران پاسگاه «خمه» الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکر دار حمل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیتر نفت کوره قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله سوخت قاچاق کشف شده را ۴۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 5896785

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