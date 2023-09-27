انقلاب اسلامی ایران معادلات جهانی را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر چهارشنبه در نمایشگاه «آسمان اقتدار» که به منظور نمایش آخرین دستاوردهای هوافضای سپاه و با حضور استاندار و جمعی از مسئولین در پارک شاهد شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ایران اسلامی تا پیش از انقلاب اسلامی دستاوردهای قابل قبولی نداشت و به لحاظ تجهیزات جنگی خود به سایر کشورها وابسته بود.

وی افزود: پیش از انقلاب اسلامی برای تمام جهان مشخص شده بود که قدرت در دست ۲ بلوک شرق و غرب است و تقسیم قدرت بین کشور آمریکا و روسیه صورت گرفته بود و بر اساس این تقسیم بندی سایر کشورها با هر قوم و نژادی باید زیر پرچم یکی از این ۲ بلوک قرار می‌گرفتند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه کشور ایران بعد از انقلاب به قدرت جهانی رسیده، تصریح کرد: امروز ابهت شرق و غرب توسط ایران اسلامی در هم شکسته شده و دستاوردهای امروز ما حاصل دوران دفاع مقدس است و آموختیم که در سایه خودباوری نباید تسلیم هیچ کشوری بود.

ریحانی خاطرنشان کرد: طبق آنچه که از آموزه‌های قرآنی و دستور خدا امر شده باید تمام توان خود را به منظور مقابله و جنگ با دشمن خود و خدا گذاشته همان طور که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر این اصل تاکنون عمل کرده‌اند.

وی به تحریم‌های دشمن علیه ایران در دوران پیش از دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تا پیش از انقلاب اسلامی تمامی کشورها را از فروش مستقیم سلاح به تجهیزات به کشور ایران منع شده بودند اما امروز در سایه اقتدار و توانمندی کسب شده تحریم‌ها علیه ایران وارونه شده و امروز مدعیان قدرت می‌گویند هیچ کشوری نباید از ایران چیزی خریداری کند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: این اقتدار و اتکا به توانمندی‌های به دست آمده و این جایگاه در برابر دشمن را همگی مدیون دوران دفاع مقدس و راه شهداست.

ریحانی عنوان کرد: با وجود پیشرفت و توسعه ایران در زمینه‌های مختلف به ویژه حوزه تجهیزات نظامی باید برای معرفی و شفاف سازی بیشتر این دستاوردها برای مردم تلاش کرد تا شاهد اقتدار و جایگاه بالای امروز ایران باشند.

در پایان این مراسم از نمونه تجهیزات نظامی شاخص از جمله راهدار، موشک‌، پهپاد و… که در نمایشگاه «آسمان اقتدار» بازید شد که این نمایشگاه تا ۲۰ مهر ماه برای بازدید عموم مردم از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برقرار خواهد بود.