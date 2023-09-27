«آبادان» همواره ثابت کرده که تاریخ ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین گرامیداشت شکست حصر آبادان بیان کرد: عراق گمان می‌کرد که با محاصره آبادان کار تمام است و این شهر سقوط می‌کند، اما رشادت رزمندگان در شکست حصر آبادان آن‌ها را ناامید کرد و امروز ما آن روزها را با سربلندی گرامی می‌داریم.

وی افزود: آبادان حق بزرگی بر گردن همه ما دارد، هرکسی در این سرزمین باشد، می‌داند آبادان به عنوان یک مکتب فکری، مقاومت و حماسه در دوران دفاع مقدس و در حال حاضر همواره ثابت کرده که تاریخ ساز است.

استاندار خوزستان اظهار کرد: در سفر دوم رئیس جمهور با تصویب پیشنهادات دستگاه‌های مختلف، بودجه‌هایی برای عمران و آبادانی این شهرستان در نظر گرفته شده و در نیمه دوم سال قدم‌هایی در این زمینه برداشته خواهد شد.