فاز اول جهاد آبرسانی ایلام با پیشرفت ۷۲ درصد در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ناصری ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های آبرسانی ایلام با اعلام این خبر افزود: فاز اول جهاد آبرسانی با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد در حال اجرا است که در فاز دوم، آبرسانی به ۲۱۰ روستای دیگر با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود با استفاده از توان نیروهای جهادی، طرح آبرسانی به روستاهای محروم در موعد مقرر به بهره برداری برسد، اظهار داشت: واضح است که در اجرای این طرح، مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد، اما می‌توان امیدوار بود با ایجاد یک هم‌افزایی مؤثر بین همه متولیان و فعالان عرصه آبرسانی، تحولی نو در محرومیت زدایی و دسترسی پایدار روستاییان به آب شرب پدید آید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، احداث ۳۷ باب مخزن با ظرفیت ۱۶۷۵۰ مترمکعب، حفر ۲ حلقه چاه، اجرای ۲۴۹ کیلومتر خط انتقال آب، اصلاح و شبکه توزیع آب ۴۳۸ کیلومتر، تجهیز ۵ باب ایستگاه پمپاژ را از مهمترین اقدامات اجرایی در فاز اول این پروژه برشمرد.

ناصری ضمن تقدیر از استاندار ایلام بعنوان رئیس قرارگاه جهاد آبرسانی خاطرنشان ساخت: کارهای بسیار خوبی در حال انجام است که بسیاری از آنها طی چند ماه آتی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در پایان با تاکید بر جهاد تبیین، اظهار داشت: با اطلاع رسانی درست و مناسب از روند اجرای پروژه‌ها، ضمن امیدآفرینی در جامعه، مردم از خدمات دولت و نظام اطلاع می‌یابند.