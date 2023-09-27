دستگیری سارق اماکن خصوصی در چهارباغ

سرهنگ کامران چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی خالی از سکنه در حوزه کلانتری ۱۱ مرکزی چهارباغ با یک شیوه مشترک، رسیدگی به این پرونده به پلیس آگاهی شهرستان محول شد.

وی افزود: در ادامه کارآگاهان پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه خود متوجه ارتکاب سرقت‌ها از سوی یکی از سارقان محلی شده و با بررسی سوابق او متوجه شدند که متهم در ماه‌های اخیر به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و در حال حاضر در زندان می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ اضافه کرد: در ادامه با هماهنگی قضائی متهم از زندان به پلیس آگاهی منتقل و با انجام تحقیقات تکمیلی نامبرده به انجام ۲۰ فقره سرقت از باغات و اماکن خصوصی در سطح شهرستان چهارباغ اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک مالخر اموال مسروقه در خصوص این پرونده، تصریح کرد که متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

چراغی به صاحبان باغات و ویلاهای اطراف این شهرستان توصیه کرد تا ضمن استفاده از نگهبان در این اماکن، آنها را به دوربین مداربسته نیز تجهیز کنند.