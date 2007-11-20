تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و نهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نهم ذیقعده 1428هجری قمری و برابراست با بیستم نوامبر2007 میلادی.

- رقابتهای مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:

* ونزوئلا - بولیوی

* کلمبیا - آرژانتین

- در ادامه بازیهای دوستانه ملی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* آفریقای جنوبی - کانادا

* الجزایر - مالی

* سوئیس - نیجریه

رقابتهای جام جهانی والیبال امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* روسیه - تونس

* بلغارستان - پورتوریکو

* آرژانتین - کره جنوبی

* اسپانیا - آمریکا

* ژاپن - استرالیا

* برزیل - مصر