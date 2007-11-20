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۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: ادامه رقابتهای جام جهانی والیبال و همچنین برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و نهم آبان ماه سال 1386هجری شمسی، مقارن است با نهم ذیقعده 1428هجری قمری و برابراست با بیستم نوامبر2007 میلادی.

- رقابتهای مقدماتی جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی امروز با برگزاری دو دیدار زیر پیگیری می شود:
* ونزوئلا - بولیوی
* کلمبیا - آرژانتین

- در ادامه بازیهای دوستانه ملی امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* آفریقای جنوبی - کانادا
* الجزایر - مالی
* سوئیس - نیجریه

رقابتهای جام جهانی والیبال امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* روسیه - تونس
* بلغارستان - پورتوریکو
* آرژانتین - کره جنوبی
* اسپانیا - آمریکا
* ژاپن - استرالیا
* برزیل - مصر

کد مطلب 589686

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