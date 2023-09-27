صدور مجوزپذیرش گردشگر سلامت خارجی در سه بیمارستان زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب غزنوی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با اصحاب رسانه، گفت: سه بیمارستان علی بن ابی طالب (ع)، بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان و بیمارستان دارالشفا میر جاوه موفق به دریافت مجوز پذیرش بیماران گردشگر سلامت شدند.

وی با اشاره به بازدیدهای دقیق کارشناسان گردشگری سلامت وزارت بهداشت از این بیمارستان‌ها افزود: هر بیمارستان برای دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل بایستی دارای ویژگی‌ها و استانداردهای خاص باشد که خوشبختانه این شرایط در این سه بیمارستان وجود داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: راه اندازی و اضافه کردن ده‌ها تخت بیمارستانی، اضافه کردن چند صد میلیارد تومان تجهیزات پزشکی، نوسازی بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، برخورداری از تعداد قابل توجه و متنوع نیروی انسانی متخصص در رشته‌های ارتوپدی، اورولوژی، پاتولوژی، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، زنان؛ گوش و حلق و بینی، کودکان، نورولوژی، داخلی، عفونی، طب اورژانس، چشم، رادیولوژی و سایر رشته‌ها ازجمله اقدامات انجام شده و قابلیت‌های این سه بیمارستان است.

وی با اشاره به اینکه با پذیرش بیمار خارجی، خللی در ارائه خدمات به هموطنمان ایجاد نمی‌شود گفت: از ظرفیت مازاد بیمارستان‌ها برای ارائه خدمت به گردشگران سلامت استفاده خواهد شد.

غزنوی همچنین گفت: در حال حاضر در بیمارستان دارالشفا میر جاوه ۳۲ تخت بیمارستانی فعال است و این بیمارستان دارای متخصصین رشته‌های جراحی، رادیولوژی، داخلی، زنان، اطفال، عفونی، قلب، چشم پزشکی است و جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی در آن انجام می‌شود.

وی گفت: در بیمارستان الزهرا (س) زاهدان نیز در رشته‌های فوق تخصصی چشم شامل شبکیه، استرابیسم، قرنیه و گلوکوم و همچنین رشته تخصصی گوش و حلق و بینی بیمار پذیرش می‌شود. وی همچنین تصریح کرد: تجهیزات موجود در این بیمارستان جزو پیشرفته‌ترین تجهیزات است که این خود سبب شده است تا از استان‌ها و کشورهای همسایه در این بیمارستان پذیرش داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول، در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان نیز در مجموع ۷۳۶ تخت بیمارستانی وجود دارد و خدمات تخصصی و فوق تخصصی و تمامی اعمال جراحی عمومی، زنان، کلیه و مجاری ادراری، کودکان، جراحی اعصاب، فک و صورت، جراحی قلب، جراحی قفسه سینه و جراحی عروق توسط مجرب‌ترین کادر پزشکی در آن ارائه می‌شود.