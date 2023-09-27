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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛ 

نشست ویژه در مورد تعیین تکلیف بازیکنان پرسپولیس در تیم امید

نشست ویژه در مورد تعیین تکلیف بازیکنان پرسپولیس در تیم امید

حضور سه بازیکن پرسپولیس در ترکیب تیم امید و نیاز همزمان  دو تیم به آنها، برای مسئولان کاروان چالش ایجاد کرده است. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید در حالی امروز با شکست تایلند به مرحله یک چهارم صعود کرد که برای در اختیار داشتن ترکیب کاملش در دیدارهای آتی با چالش مواجه است.

این چالش به واسطه حضور سه بازیکن پرسپولیس در ترکیب تیم فوتبال امید ایجاد شده ست. این تیم در هفته دوم لیگ قهرمانان باید به مصاف الدحیل قطر برود و بازگشت سه بازیکن خود به ترکیب تیمش را مطالبه کرده است. محمد عمری، یاسین سلمانی و محمدمهدی احمدی سه بازیکن پرسپولیس در تیم امید هستند.

مسئولان تیم امید اما اصرار دارند همحنین تیم امید با ترکیب کامل پیگیر دیدارهایش باشد. در همین رابطه قرار است امشب نشستی میان مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک و مهدی تاج که در هانگژو حضور دارد برگزار شود تا تکلیف این بازیکنان مشخص شود.

کد مطلب 5896946

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