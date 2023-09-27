نشست ویژه در مورد تعیین تکلیف بازیکنان پرسپولیس در تیم امید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید در حالی امروز با شکست تایلند به مرحله یک چهارم صعود کرد که برای در اختیار داشتن ترکیب کاملش در دیدارهای آتی با چالش مواجه است.

این چالش به واسطه حضور سه بازیکن پرسپولیس در ترکیب تیم فوتبال امید ایجاد شده ست. این تیم در هفته دوم لیگ قهرمانان باید به مصاف الدحیل قطر برود و بازگشت سه بازیکن خود به ترکیب تیمش را مطالبه کرده است. محمد عمری، یاسین سلمانی و محمدمهدی احمدی سه بازیکن پرسپولیس در تیم امید هستند.

مسئولان تیم امید اما اصرار دارند همحنین تیم امید با ترکیب کامل پیگیر دیدارهایش باشد. در همین رابطه قرار است امشب نشستی میان مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک و مهدی تاج که در هانگژو حضور دارد برگزار شود تا تکلیف این بازیکنان مشخص شود.