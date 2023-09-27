علامه «حسن زاده آملی» مصداق علم و تقوا بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در همایش ملی علامه ذوالفنون حسن زاده آملی که در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) علوم پزشکی ساری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هفته وحدت و سالروز میلاد پیغمبر اکرم و امام صادق (ص) تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص)، در حالی که در کنار سلمان فارسی بودند فرمودند شیعه و سنی از قوم سلمان فارسی هستند، یعنی قومی از ملت ایران.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: حضرت در روایاتی درباره دین، ایمان و علم فرمودند که اگر دین در ستاره ثریا باشد رجالی از قوم سلمان به او دست پیدا خواهند کرد و اگر بخواهیم فردی را که می‌تواند مصداق بارز علم، دین و ایمان باشد را نشان بدهیم، علامه ذوالفنون حسن زاده آملی است.

امام جمعه ساری خاطرنشان کرد: علامه بزرگوار حسن زاده آملی تجسم علم، تقوا و تواضع بودند و آموزه‌ای از عبد و عبودیت، رحمت و علم بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ایران اسلامی بعد از انقلاب خودش را در دین، اعتقاد و علم نشان داد، عنوان کرد: این انقلاب عظیم و بیرون آمدن جامعه از ذلت و خفقان به پشتوانه امام راحل شکل گرفت که ملت را با یک کلمه کلیدی «ما می‌توانیم» به حرکت در آورد.

وی یادآور شد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای این است که ما با گوشه‌ای از نمونه‌ها و مظاهر دین، اعتقاد و بصیرت و فداکاری آشنا شویم.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به نمونه‌های علمی از رشد علمی ایران اسلامی که دشمنان پنهانش می‌کنند، اعلام کرد: ایران دومین کشور توانای ساخت دریچه قلب در جهان، دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استان، رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر، مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو، چهارمین کشور در تولید اتانول، رتبه سوم جهان در صنعت سدسازی است.

وی افزود: نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، دومین کشور دارای فناوری تولید پهباد رادار گریز، چهارمین قدرت موشکی جهان، جزو ۱۰ کشور سازنده زیردریایی در جهان، تولیدکننده سریع‌ترین اژدر رادار گریز در جهان، دارای مؤلفه استراتژیک خودکفایی در بنزین، پنجمین کشور برتر سازنده ربات انسان‌نما، چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان، چهارمین قدرت دریایی جهان، پرتاب موفق ماهواره به فضا، از معدود کشورهای تولیدکننده سوخت ترکیبی برای موشک‌ها، افتخارآفرینی در تولید واکسن کرونا، دارای بزرگترین کارخانه تولید واکسن در غرب آسیا، چهارمین کشور سازنده موشک‌های هایپرسونیک، از معدود کشورهای صادرکننده رادارهای پردامنه، یکی از شش کشور تولید و صادرکننده واکسن کرونا، سازنده یکی از رصدخانه بزرگ، سومین کشور دنیا در تولید ماده اولیه داروی ضدسرطان خون، راه‌اندازی خط تولید داروی سکته مغزی از دیگر دستاوردها است.

نماینده ولی فقیه در پایان بیان کرد: ایران باوجود همه تحریم‌ها، فشارها و جنگ‌ها به چنین موفقیت‌هایی دست یافت در حالی که قبل از انقلاب یا صفر بودیم یا در رتبه‌های بالای ۱۰۰ قرار داشتیم، اما امروز در هر سه زمینه پیشرفت داشتیم.