برگزاری تورهای رسانه ای بازدید از ابر پروژه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ مهدی مرادی با اعلام این خبر در جلسه دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان، خاطرنشان کرد: به زودی تور خبری و رسانه ای ویژه ای برای بازدید از ابرپروژه هایی همچون راه آهن، انتقال آب و... با حضور مدیران دستگاه‌ های مرتبط و خبرنگاران استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این تورهای خبری و بازدید ها صرفاً به جهت اطلاع خبرنگاران به عنوان مطالبه گران جامعه از روند اجرای کار در پروژه های شاخص استان صورت می گیرد.

به گفته وی؛ برون داد این بازدیدها در تبیین دستاوردهای دولت و نظام و نیز اطلاع مردم از تلاش مدیران در راستای رفع مشکلات استان، بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری اهتمام رسانه ها در پیگیری مشکلات استان را قابل تقدیر خواند.

مرادی با اشاره به انتخابات اسفندماه به عنوان مهمترین برنامه در دستور کار استان برای سال جاری اظهار داشت: به منظور همفکری بیشتر و اجرای برنامه های مشترک با خانه مطبوعات و رسانه های استان برای برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر انتخابات پیش رو، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، نشست هایی برگزار شده که ادامه خواهد یافت.

وی به برخی دغدغه های مطرح شده در این جلسه پرداخت و افزود: برای پرداخت مطالبات رسانه ها به ادارات و دستگاه های دولتی تذکر داده شده و در صورت ضرورت باز هم یادآوری می شود.

مدیر دفتر استاندار با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) در مورد نقش اطلاع رسانی و تبلیغ عملکرد دولت، بر لزوم آگاهی رسانی از اقدامات انجام شده تاکید کرد.

مرادی به روز نبودن سایت های اطلاع رسانی برخی دستگاه های اجرایی را ضعفی بزرگ ناشی از تعدد کار روابط عمومی ها و کمبود نیرو در این مجموعه عنوان کرد که متأسفانه عملکرد دستگاه ها را زیر سؤال برده است.

مرادی با بیان اینکه برخی از روابط عمومی ها نیاز به تقویت دارند، متذکر شد: انتظار از روابط عمومی دستگاه ها این است که نسبت به انعکاس اقدامات و اطلاع رسانی بیشتر خدمات خود اهتمام ورزند.

وی همچنین در مورد برخی مطالبات خانه مطبوعات از جمله هدیه روز خبرنگار برای تعدادی از خبرنگاران، پرداخت وام قرض الحسنه، حمایت از خانه مطبوعات و... نیز قول پیگیری داد.