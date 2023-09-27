لزوم تهیه سند آمایش صنعتی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت تولید و تجارت استان البرز اظهار کردکرد: با توجه به تأکید استاندار محترم البرز، ساماندهی لکه‌های صنفی و صنعتی استان، دارای ضرورت بوده و حتماً با برنامه ریزی جامع پیگیری‌های لازم انجام خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: در روند توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی استان، همه جوانب زیست محیطی مورد توجه خواهند بود و ایجاد صنایع پاک، پیشران و هایتک در دستور کار است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به الزامات توسعه صنعتی و تجاری استان البرز گفت: تهیه سند آمایش صنعتی استان البرز در اولویت قرار دارد و باید همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدامات اجرایی لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: متناسب با استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی پیشرو و نشان‌های معتبر صنعتی در استان البرز، باید ضمن روان سازی امور گمرکی، در فرآیندهای توسعه صادرات استان بازنگری صورت بگیرد و به شکل جدی در امور تجاری استان تسهیل گری انجام گیرد.

افضلی خاطرنشان کرد: برای احصاء صحیح آمار صادرات غیر نفتی استان، توجه به منشأ تولید کالاهای صادراتی ضروری است، چرا که آمار موجود هیچ تناسبی با حجم تولیدات استان ندارد.

