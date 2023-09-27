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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

استاندار گیلان:

مردم به طرح ملی مسکن دل بسته اند

مردم به طرح ملی مسکن دل بسته اند

رشت- استاندار گیلان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه طرح ملی مسکن گفت: عملکرد بانک‌ها در حوزه طرح ملی مسکن شفاف سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان با اشاره بازدید مسئولان کشوری از پروژه‌های مسکن در رودبار، رشت و صومعه سرا اظهار کرد: پیگیری و بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن در گیلان در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه توجه به مسکن و اشتغال نگاه راهبردی دولت سیزدهم است، افزود: رئیس جمهور موضوعات پیرامون مسکن و اشتغال را به صورت جدی پیگیری و رصد می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مسکن از نیازهای ضرورت دار جامعه است، گفت: هر گونه تعلل، سهل انگاری و کوتاهی در حوزه مسکن قابل پذیرش نیست.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه طرح ملی مسکن افزود: عملکرد بانک‌ها در حوزه اجرای طرح ملی مسکن شفاف سازی شود و با بانک‌هایی که در این بخش کوتاهی کردند برخورد می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه مردم به طرح ملی مسکن دل بسته‌اند، گفت: مردم و زوجین از تمام هستی شأن گذشتند تا صاحب مسکن شوند و این احساسات مردم نباید بازیچه مدیران ناکارآمد شود.

عباسی با بیان اینکه گیلان استان حادثه خیز است، اضافه کرد: تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی و همچنین استحکام سازی بنا در گیلان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی پروژه‌های مسکن ملی در گیلان افزود: پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های مسکن ملی در گیلان راضی کننده نیست.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم هموارسازی مسیر اجرای طرح ملی بویژه در بخش استعلامات بیان کرد: بروکراسی اداری در مسیر اجرای طرح ملی مسکن برداشته شود.

عباسی با تاکید بر لزوم تقویت بازآفرینی شهری در گیلان بیان کرد: تقویت بازآفرینی شهری در گیلان اجرای طرح ملی مسکن را سرعت می بخشد.

کد مطلب 5897004

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