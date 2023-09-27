به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان با اشاره بازدید مسئولان کشوری از پروژه‌های مسکن در رودبار، رشت و صومعه سرا اظهار کرد: پیگیری و بررسی عملکرد پروژه‌های مسکن در گیلان در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه توجه به مسکن و اشتغال نگاه راهبردی دولت سیزدهم است، افزود: رئیس جمهور موضوعات پیرامون مسکن و اشتغال را به صورت جدی پیگیری و رصد می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مسکن از نیازهای ضرورت دار جامعه است، گفت: هر گونه تعلل، سهل انگاری و کوتاهی در حوزه مسکن قابل پذیرش نیست.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حوزه طرح ملی مسکن افزود: عملکرد بانک‌ها در حوزه اجرای طرح ملی مسکن شفاف سازی شود و با بانک‌هایی که در این بخش کوتاهی کردند برخورد می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه مردم به طرح ملی مسکن دل بسته‌اند، گفت: مردم و زوجین از تمام هستی شأن گذشتند تا صاحب مسکن شوند و این احساسات مردم نباید بازیچه مدیران ناکارآمد شود.

عباسی با بیان اینکه گیلان استان حادثه خیز است، اضافه کرد: تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی و همچنین استحکام سازی بنا در گیلان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی پروژه‌های مسکن ملی در گیلان افزود: پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های مسکن ملی در گیلان راضی کننده نیست.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم هموارسازی مسیر اجرای طرح ملی بویژه در بخش استعلامات بیان کرد: بروکراسی اداری در مسیر اجرای طرح ملی مسکن برداشته شود.

عباسی با تاکید بر لزوم تقویت بازآفرینی شهری در گیلان بیان کرد: تقویت بازآفرینی شهری در گیلان اجرای طرح ملی مسکن را سرعت می بخشد.