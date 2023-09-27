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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

لیگ برتر هلند؛

فاینورد در زمین بدون تماشاگر هم پیروز شد/ حضور ۸ دقیقه ای جهانبخش

فاینورد در زمین بدون تماشاگر هم پیروز شد/ حضور ۸ دقیقه ای جهانبخش

بازی نیمه تمام تیم های فوتبال آژاکس و فاینورد با برتری تیم فاینورد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال آژاکس و فاینورد در هفته ششم لیگ برتر هلند که نیمه تمام باقی مانده بود امروز پیگیری شد. در حالی که تیم فاینورد با سه گل از حریف خود پیش بود مسابقه به دلیل پرتاب اشیای آتش زا از سوی هواداران آژاکس در دقیقه ۵۵ متوقف شد و امروز از همان دقیقه ادامه پیدا کرد و دو تیم ۳۵ دقیقه به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه که با تصمیم فدراسیون فوتبال هلند در استادیوم بدون تماشاگر برگزار شد «سانتیاگو خیمنز» در دقیقه ۵۹ دروازه تیم آژاکس را باز کرد تا هت تریک کرده باشد و به تیمش هم در پیروزی با نتیجه ۴ بر صفر برابر رقیب سنتی کمک کند.

علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی ایران از دقیقه ۸۲ به جای ایگور پایژائو برای فاینورد وارد زمین شد.

فاینورد با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد تا در رتبه سوم جدول قرار بگیرد. آژاکس نیز ۵ امتیازی شد تا در بدترین شرایط یک دهه اخیر خود در اردویسه قرار بگیرد.

کد مطلب 5897024

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