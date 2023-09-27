به گزارش خبرنگار مهر، مجید نبیپور ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید و سابق جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: بهبود وضعیت معیشتی و تقویت رضایتمندی پرسنل جهاد کشاورزی در اولویت است.
وی افزود: همه با هم یک خانواده هستیم و تلاش میکنیم با استفاده از نیروهای توانمند جهاد کشاورزی بهرهوری را ارتقا دهیم و مدیر جهادی و انقلابی تربیت کنیم.
نبی پور بیان کرد: امنیت و استقلال غذایی در اولویت است و اگر غذای جامعه تأمین بشود، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه حل میشود.
وی افزود: هماکنون ۱۷ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در خوزستان وجود دارد که در حال برنامهریزی برای تولید کشاورزی به میزان ۲۵ میلیون تن هستیم.
سرپرست جدید جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تشکلهای صنفی کشاورزی خانه اول جهاد هستند و دنبال همکاری تنگاتنگ با صنف و تشکلها هستیم و نیاز به نظرات آنها داریم.
نبی پور با اشاره به تدوین نقشه راه جهاد کشاورزی گفت: نظارتهای کشاورزی و تحقیقات علمی را به شکل حضوری و مجازی توسعه و تقویت خواهیم داد.
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