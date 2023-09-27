به گزارش خبرنگار مهر، مجید نبی‌پور ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید و سابق جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: بهبود وضعیت معیشتی و تقویت رضایت‌مندی پرسنل جهاد کشاورزی در اولویت است.

وی افزود: همه با هم یک خانواده هستیم و تلاش می‌کنیم با استفاده از نیروهای توانمند جهاد کشاورزی بهره‌وری را ارتقا دهیم و مدیر جهادی و انقلابی تربیت کنیم.

نبی پور بیان کرد: امنیت و استقلال غذایی در اولویت است و اگر غذای جامعه تأمین بشود، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه حل می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۷ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی در خوزستان وجود دارد که در حال برنامه‌ریزی برای تولید کشاورزی به میزان ۲۵ میلیون تن هستیم.

سرپرست جدید جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تشکل‌های صنفی کشاورزی خانه اول جهاد هستند و دنبال همکاری تنگاتنگ با صنف و تشکل‌ها هستیم و نیاز به نظرات آن‌ها داریم.

نبی پور با اشاره به تدوین نقشه راه جهاد کشاورزی گفت: نظارت‌های کشاورزی و تحقیقات علمی را به شکل حضوری و مجازی توسعه و تقویت خواهیم داد.