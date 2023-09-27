۱۵ واحد مسکونی ویژه نیازمندان در پاتاوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پسنده بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ششمین روز از هفته دفاع مقدس، این واحدهای مسکونی برای نیازمندان به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: برای ساخت هر واحد مسکونی، ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پسنده با بیان اینکه ساخت و تعمیر ۱۰ واحد مسکونی نیز در حال انجام است، گفت: نیروهای جهادی متعلق به مردم بوده و تمام تلاش آنها برای این است که خدمتگزار مردم باشند و گروه‌های جهادی کهگیلویه و بویراحمد در رفع مشکلات مردم سهیم شوند.

وی افزود: نیروهای جهادی در سخت‌ترین شرایط برای رفع مشکلات مردم به دور افتاده‌ترین نقاط استان سفر کرده و برای رفع مشکلات توسعه روستاها و کمک به مردم تلاش می‌کنند.