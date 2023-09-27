رفع تصرف بیش از ۳۰۰۰ از اراضی ملی لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا سرخوش‌پور در تشریح این خبر اظهار کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی با بیان اینکه در پی دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای شهرستان لنگرود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: مأموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، شخصی ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله پایه‌های چوبی و سیم‌خاردار محصور کرده است.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و با اشاره به اینکه با درخواست قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، بیان داشت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ سرخوش‌پور تصریح کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.