یادواره ۱۲۶ شهید شهرستان دنا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرفانی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ششمین روز از هفته دفاع مقدس، این مراسم معنوی با حضور خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وی بیان داشت: انتقال پیام و آرمان‌های شهدا به نسل امروزی و جوانان از اهداف برگزاری یادواره‌های شهدا است.

عرفانی با بیان اینکه نیاز امروز جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان آشنایی کامل با اهداف و آرمان‌های شهدا است، گفت: ایستادگی و مقاومت در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان وظیفه همگانی است، تا آنها نتوانند با تحریف واقعیت‌ها به اهداف پلید خود دست یابند.

وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و تجلیل از فداکاری‌های پدران و مادران شهدا از اهداف برگزاری این یادواره است و حرکت در مسیر شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن عزیزان برای آحاد جامعه به ویژه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم و ضروری است.