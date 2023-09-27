۲۲ واحد راکد در شهرستان دشتی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر چهارشنبه در نشست با جوانان شهرستان دشتی اظهار داشت: با پیگیری صورت گرفته محور ناصری - شنبه جز مصوبات سفر قرار گرفته و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
فرماندار دشتی افزود: قطعه دوم محور خورموج- لاور قطعه دوم آن شروع شده تلاش داریم از ظرفیت کارخانه سیمان استفاده شود.
بحرانی با بیان اینکه کمبود معلم در مدارس شهرستان رفع میشود، ادامه داد: با توجه به کمبود آب در شهرستان کشاورزان باید به سمت طرحهای کم آب بر بروند.
وی خاطر نشان کرد: حقابه کشاورزان از سد دشت پلنگ و باغان پیگیری میشود و این مهم با جدیت همچنان ادامه دارد.
بحرانی یادآور شد: امسال اعتبار خوبی برای لایروبی قناتها به جهاد اختصاص داده شده است.
وی اظهار کرد: راهکارهای لازم برای رفع نان کشاورزان پیگیری میشود.
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