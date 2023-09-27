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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد؛

آزادی ۳۹ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد در اردبیل

آزادی ۳۹ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد در اردبیل

اردبیل- همزمان با آغاز امامت ولیعصر (عج) و هفته دفاع مقدس، ۳۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد مالی در اردبیل آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در مراسمی که به همین منظور در ستاد دیه استان اردبیل برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان اردبیل با قدردانی از جامعه خیرین استان اردبیل اظهار کرد: به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) و هفته دفاع مقدس، تعداد ۳۹ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد با مبلغ محکومیت بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال با کمک خیرین از زندان‌های استان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو تصریح کرد: در ۶ ماهه سال‌جاری نیز ۱۱۴ نفر از این محکومان با مبلغ محکومیت ۱۳۹ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سنت حسنه آزادی زندانیان در مناسبت‌های مختلف در اردبیل و توسط خیرین انجام می‌شود، گفت: خیرین نقش اساسی در آزادی زندانیان و کمک مالی به این اقشار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با تجلیل از ۲ نفر از رزمندگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس شاغل در ستاد دیه استان اردبیل، به صورت نمادین از تعدادی خیرین استان قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 5897127

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