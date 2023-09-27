دستگیری سارق منزل حین سرقت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح با اشاره به دستگیری سارق اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۹ فرهنگیان نیمه شب گذشته حین گشت زنی، شخصی را که در حال جابجایی یکسری وسایل منزل به داخل یک دستگاه خودرو بود را مشاهده کردند.

وی افزود: با توجه به ساعت خلوتی معابر با زیر نظر گرفتن این فرد، نامبرده دستگیر و تمامی اموال به صاحب‌خانه تحویل و سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان عنوان کرد: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری‌رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.