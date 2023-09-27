  1. استانها
  2. همدان
۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبر داد؛

دستگیری سارق منزل حین سرقت در همدان

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان، از دستگیری سارق منزل حین خارج کردن وسایل سرقتی در یکی از مناطق شهر همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی نجفی صالح با اشاره به دستگیری سارق اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۹ فرهنگیان نیمه شب گذشته حین گشت زنی، شخصی را که در حال جابجایی یکسری وسایل منزل به داخل یک دستگاه خودرو بود را مشاهده کردند.

وی افزود: با توجه به ساعت خلوتی معابر با زیر نظر گرفتن این فرد، نامبرده دستگیر و تمامی اموال به صاحب‌خانه تحویل و سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان عنوان کرد: از همشهریان عزیز خواستاریم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری‌رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.

کد خبر 5897190

