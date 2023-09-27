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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خبر داد؛

سد نهب ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سد نهب ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

قزوین- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با بیان اینکه سد نهب در حال حاضر حدود ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر منصور ستوده بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از سد و شبکه آبیاری نهب اظهار کرد: برنامه ریزی لازم برای انجام کارهای باقیمانده و نهایی سد انجام شده و امیدواریم به زودی شاهد آماده سازی ۱۰۰ درصد سد باشیم.

وی افزود: سد نهب در حال حاضر حدود ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سه هفته گذشته نیز سیستم روشنایی و هندریل سد کامل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین ادامه داد: همچنین محوطه سازی ساختمان‌های بهره برداری در حال اجرا بوده و سرریز سد نیز در حال تکمیل شدن است.

وی از راه اندازی ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری سد نهب خبر داد و عنوان کرد: کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ستوده در پایان با بیان اینکه کانال اصلی و کانال‌های درجه ۱ و ۲ شبکه آبیاری سد نیز حدود ۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارند یادآور شد: راه جایگزین روستای شیزر ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به زودی آماده بهره برداری می‌شود.

کد مطلب 5897203

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