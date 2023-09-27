به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نشست پرسشوپاسخ و گفتوگومحور جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان لرستان با رئیس دانشگاه لرستان با موضوع «نقش علم در اقتدار ملی» برگزار شد.
در این نشست، دانشجویان، دغدغههای خود را درباره ارتباط بین اقتدار ملی و پرسشها را مطرح کردند و دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، متناسب با موضوع نقش علم در تقویت و ارتقای اقتدار ملی، به پرسشهای دانشجویان پاسخ داد.
در این نشست، دکتر غلامحسین حسینی، عضو هیئتعلمی دانشکده ادبیات و علومانسانی دانشگاه لرستان و مدیرگروه همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه لرستان نیز بهعنوان «مهمان داور مباحث»، حضور داشت و دیدگاههای خود را درباره مفهوم اقتدار ملی ایران بیان کرد.
در ابتدای این نشست، محسن کریمی، مسئول بسیج دانشجویی استان لرستان مفهوم اقتدار را از زاویه دیدهای مختلف تشریح کرد.
کریمی گفت: دوران دفاع مقدس و ایستادگی ایران اسلامی در برابر قدرتهای بزرگ جهان باعث اقتدار ملی شد.
وی بهرهمندی از علم و دانش و پیشرفت در جنبههای مختلف علمی، تکنولوژیک، اقتصاد دانشبنیان، هوش مصنوعی و … از دیگر متغیرهای مهم اقتدار ملی دانست.
پس از سخنان مسئول بسیج دانشجویی استان لرستان، دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان و رئیس سازمان بسیج اساتید استان لرستان از دانشجویان حاضر در نشست خواست دیدگاههای خود را متناسب با موضوع نشست، مطرح کنند و دانشجویان نیز هر کدام مفهوم اقتدار ملی با تأکید بر نقش دانشگاهها و علم و فناوری در اقتدار ملی را بیان کردند.
برای نمونه، در این نشست، برخی دانشجویان مطرح کردند بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی از مشکلات جامعه است و بایستی نظام دانشگاهی و رشتههای تحصیلی دانشگاهها در تناسب با نیازهای بازار کار باشد و دانشجو پس از دانشآموختگی دغدغه بیکاری نداشته باشد.
مفهوم وحدت ملی و ارتباط آن بااقتدار ملی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط دانشجویان این نشست بود؛ دانشجویان تقویت عناصر وحدت ملی را از شاخصهای مهم اقتدار ملی کشور دانستند.
همچنین موضوع امنیت ایران اسلامی از دیگر موضوعات بود که از جمله شاخصهای مهم اقتدار ملی کشور است.
برخی دانشجویان نیز آسیب مهاجرت برخی نخبگان دانشگاهی کشور را مطرح کردند و تصریح کردند رویههای جذب نخبگان دانشگاهی بایستی تقویت شود و گسترش یابد.
گزاره «علم باید کاربردی باشد»، فصل مشترک بسیاری از سخنان دانشجویان بود؛ کسب علم و دانش بایستی منجر به رفع یا کاهش نظام مسائل و چالشها و مشکلات کشور و جامعه شود.
