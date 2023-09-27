پویا فیروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته تیم بسکتبال جوانان طیف افشان پایا خراسان شمالی برای اولین بار در استان در لیگ جوانان کشور شرکت کرد و به جمع هشت تیم برتر رسید.

مربی تیم بسکتبال طیف افشان پایا خراسان شمالی تصریح کرد: لیگ جوانان امسال با حضور ۶۴ تیم از نیمه اول مهر ماه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: میزبانی از تیم‌های فرش مشهد، رادوین نیشابور و هامرز نیشابور در شهر بجنورد در دور رفت از مرحله اول این رقابت ها خواهد بود.

فیروزیان گفت: با توجه به اهداف بلندمدت این تیم، بازیکنان و کادر فنی کاملاً بومی گزینش شده‌اند و با توجه به محدودیت سنی و نیاز به جایگزینی هرساله بازیکن، اکثر بازیکنان امسال اولین تجربه لیگ جوانان خود را خواهند داشت.