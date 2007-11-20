آسفالت جاده روستای طهماسب قلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آسفالت جاده روستای طهماسب قلی که شش روستا را نیز در طول مسیر در بر خواهد گرفت، صبح امروز با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

رئیس اداره راه و ترابری استان کردستان در حاشیه افتتاح این پروژه اظهار داشت: طول این پروژه 10 کیلومتر است که عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی به موقع به اتمام رسید.

صادق وجدی همچنین با اشاره به روستاهای بهره مند از آسفالت این پروژه خاطرنشان کرد: روستاهای "علی آباد مشیر"، "توربریز"، "صادق آباد" و " قادر مرز" با توجه به اینکه در این مسیر قرار دارند از آسفالت جاده استفاده خواهند کرد.

وی افزود: جمعیت ساکن در روستاهای ذکر شده بالغ بر دو هزار نفر است.

وجدی ادامه داد: هم اکنون 16 پروژه روستای راهسازی در شهرستان قروه در حال انجام است که بعضی از آنها در حال بهره برداری و اتمام و دیگر پروژه ها به صورت میانگین بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.