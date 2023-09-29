شهدای دفاع مقدس وطن پرست واقعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی شامگاه پنج‌شنبه در آئین افتتاحیه کنگره ملی سرداران و ۲۴ هزار شهید استان اصفهان ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع الاول و هفته وحدت، فرهنگ را ریشه همه موفقیت‌ها دانست و اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت که در بین مردم ایران ریشه دارد عامل بسیاری از پیروزی‌ها است.

وی با بیان اینکه ما نباید از فرهنگ ایثار و شهدا فاصله بگیریم، ادامه داد: نباید در حق شهدا کوتاهی شود و باید راه و منش شهدا که همان فرهنگ ایثار و شهادت است به نسل آینده معرفی شود.

وی با بیان اینکه ۲۳۰ هزار شهید دفاع مقدس که حدود ۲۴ هزار نفر از آنان متعلق به استان اصفهان هستند میهن پرستان واقعی هستند، افزود: آنانکه امروز خارج نشسته و ادعای میهن پرستی می‌کنند، همان‌هایی هستند که در دوران جنگ فرزندانشان را به جای اینکه راهی جبهه کنند به خارج فراری دادند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین دوران معاصر را موفق‌ترین دوران کشور ایران دانست و افزود: باید توجه داشت که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اکتبر روسیه به عنوان بزرگترین انقلاب دنیا شناخته می‌شد.

وی تصریح کرد: انقلاب مردمی ایران سرآغاز تحول بزرگ تاریخی در دوران معاصر بود و در آن نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری در کشوری با سابقه تمدنی پیروز و مستقر شد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه برخی مدعیان وطن پرستی در کشور از بزرگترین خائنان به کشور حمایت می‌کنند، گفت: در مقایسه دوران پهلوی و انقلاب اسلامی می‌بینیم که در دوران پهلوی چقدر از خاک ایران با معاهده‌ها و قراردادهای ننگین از دست رفت و در دوران انقلاب برای حفظ ذره ذره خاک کشور چه خون‌ها که ریخته نشد.

وی در ادامه به پیشتازی اصفهان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: همانطور که این استان در دوران دفاع مقدس پیشتاز بود انتظار داریم امروز نیز در عرصه جنگ نرم و برنامه‌های شاخص فرهنگی پیشتاز باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر تولید محتوای مناسب برای انتشار در فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی باید بیان کننده ارزش‌ها و افتخارات بزرگ ما باشد و تمام ظرفیت‌های فرهنگی از جمله هیأت‌های اندیشه‌ورز محتوای جذاب و جدید تولید و آن را در فضای مجازی منتشر کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید مشارکت کننده و جهادگر تبیین باشند، افزود: ضروری است که کنگره‌های بزرگی مانند این کنگره بیشتر برگزار شود و این در حالی است که پس از ۳۰ سال این اولین کنگره است.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه اصفهان اکنون ظرفیت‌های بیشتری در این دوره بخصوص برای جذب نسل جوانان در کنار افراد با تجربه و پیشکسوتان و نیز بازماندگان دوران دفاع مقدس دارد، گفت: این اجلاسیه دعوتی برای همه فعالان عرصه فرهنگی، هنرمندان، دلسوزان، اندیشمندان، جوانان، فعالان مجازی، اصحاب رسانه و کنش‌گران اجتماعی است تا در این رویداد مشارکت کنند.

