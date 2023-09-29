به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی صبح جمعه پس از بازدید از مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان به اصفهان و دستور آغاز اجرای مرحله دوم این طرح با قدردانی از زحمات شبانه روزی تمامی عوامل این طرح با بیان اینکه با رسیدن آب به استان اصفهان شیرینی کار چشیده میشود، اظهار داشت: با توجه به گزارشهای استاندار اصفهان و مدیر طرح، طرحی که قرار بود در سه ساله به سرانجام میرسید اجرای آن به یک سوم کاهش پیدا کرده و این طرح در مدت یک سال به ثمر میرسد.
رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان تأکید کرد: این میزان پیشرفت فیزیکی روند خوبی است و با کارهایی که صورت گرفته ۵۰ درصد دیگر نیز مطمئناً به زودی اجرایی و بهره برداری پروژه را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: کار شبانه روزی در ۲۸ جبهه کاری انجام شده و وظیفه ما تأمین اعتبار است که با قوت این اقدام انجام میشود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت به تأمین اعتبار به اجرای هر چه سریعتر طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان کمک میکند.
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