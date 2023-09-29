تامین پایدار دارو وابسته به تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آکین آکسکیلی، درباره حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در مصلی تهران، گفت: این نمایشگاه مهم‌ترین رویداد دارویی در ایران است و از این جهت برای ما حائز اهمیت است.

وی ضمن قدردانی از سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به عنوان برگزار کننده این رویداد، افزود: این نمایشگاه فرصت خوبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و ابتکارات است و نیز موقعیت خوبی است که ایران به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری معرفی شود. ما امسال نیز مانند تمامی دوره‌های قبلی در نمایشگاه شرکت کرده‌ایم.

وی از نوونوردیسک به عنوان یک شرکت بیمار محور به دلیل روند رو به رشد بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت در ایران نام برد و افزود: با توجه به شرایط خاص ایران، بحث تولید داخل برای تأمین پایدار داروهای دیابت بسیار اهمیت دارد. وقتی تولید انسولین در داخل کشور اتفاق می‌افتد، دسترسی بیمار به دارو مطمئن‌تر خواهد بود. وجود نیروی کار متخصص و زیرساخت‌های مناسب، همچنین موقعیت ایران از نظر ژئوپولتیکی از دیگر دلایل حضور در ایران بود.

وی با اعلام اینکه از سال ۲۰۲۰ تولید و عرضه قلم انسولین را در استان البرز آغاز کردیم و در حال حاضر سه قلم انسولین مدرن تولید می‌کنیم، گفت: به زودی نیز یک انسولین نسل جدید برای اولین‌بار در ایران، تولید و عرضه خواهد شد.

به گفته آکسکیلی، این شرکت از سال ۲۰۰۵ با ۱۲۷ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در حوزه دارو در کشور به شمار می‌رود.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته، که از پنجم مهر در مصلی تهران برگزار شده است، هفتم مهر به کار خود پایان می‌دهد.