سامانه GIS برای پیشگیری از بیماریهای دامی در مشهد راه اندازی شد

محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: استفاده از سامانه مذکور از سال گذشته در دامپزشکی استان آغاز شده و بر این اساس کلیه دامداری های سنتی و صنعتی در اقصی نقاط کشور در قالب واحدهای اپیدمیولوژیک با استفاده از GPS کد گذاری شد.

وی افزود: در حال حاضر برای پنج هزار و 500 واحد دامداری در سطح استان و 82 هزار واحد در سطح کشور این اقدام انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نقش GIS در ارسال هر چه سریعتر گزارش بیماری های دامی بسیار موثر است.

دستور یادآور شد: علاوه بر این مورد، ثبت و ضبط و ارائه تحلیل دقیق در خصوص بیماریهای دامی از دیگر نتایج استفاده از این سامانه است.

وی با اشاره به پروژه EUFMD ( پروژه اتحادیه اروپا برای کنترل تب برفکی) بیان داشت: در این پروژه که در منطقه آسیا و خاورمیانه به مرکزیت ایران در حال انجام است، سامانه GIS برای گزارش روزانه کانون های بیماری، برنامه مراقبت فعال، ارسال نمونه مرضی و واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در حال استفاده است.