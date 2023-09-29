سیره زندگی شهدا نقشه راه سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، عفت پدرام فر صبح جمعه در حاشیه رویداد فرهنگی «فرشته جان ایران» با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد شهدا اظهار داشت: سیره و روش زندگی شهدا نقشه راه سعادت است.

وی با اشاره به اینکه شناساندن سبک زندگی شهدا به نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین وظایف فعلی ما است، ابراز داشت: ما نسبت به معرفی سیره شهدا به نسل جوان وظیفه داریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشان تصریح کرد: علاوه بر برگزاری مراسم یادبود و یادواره شهدا، ما وظیفه داریم در عمل نیز نشان دهیم یاد شهدا هستیم.

وی با بیان اینکه نقش شهدا را می‌توان در فرهنگ عاشورا دید، افزود: اگر بیش از ۱۴٠٠ سال از عاشورا می‌گذرد ولی اسلام همچنان زنده و پویا می‌درخشد و بر سایر مکاتب برتری دارد، رمز و راز آن گرامی داشت خون شهدا است.

پدرام فر با ضروری دانستن تکریم خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان به عنوان آیندگان جامعه با سیره و روش شهدا و پاسداشت ارزش‌های گران‌بهای دفاع مقدس و توجه به یادمان‌های شهدا یک موضوع ضروری است.

وی اولویت نامگذاری معابر و خیابان‌های کاشان توسط کمیته نامگذاری را با نام شهدا دانست و خطاب به دانش‌آموز شرکت کننده در این رویداد گفت: بررسی کنید شهدا چه افرادی بودند، چه کارهایی انجام دادند که نامشان و عکسشان ماندگار شده و با توجه به اینکه شهدا مستجاب الدعوه هستند، توسل به شهدا را از دست ندهید.

به گزارش مهر رویداد «فرشته جان ایران» به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس در راستای جهاد تبیین ایثار و شهادت و به منظور ارتباط نزدیک و مستقیم دانش‌آموزان با خانواده شهدا برای خلق اثر هنری در زمینه خاطره‌نویسی، دل نوشته، خطاطی، نقاشی و تولید محتواهای مختلف رسانه‌ای توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در تالار بزرگ شهر شهرداری کاشان برگزار شد.