هوای اصفهان سالم است/ شاخص سه منطقه بر مدار قرمز و نارنجی آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز جمعه هفتم مهرماه با میانگین ۹۴ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۹۶، پارک زمزم با ۷۹، خیابان پروین اعتصامی با ۷۸، بزرگراه خرازی با ۸۹، دانشگاه صنعتی با ۶۵، خیابان رودکی با ۷۴، سپاهان‌شهر با ۸۶، فرشادی با ۹۸، فیض با ۷۴ و ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۶۴ AQI قابل قبول است.

همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه میدان انقلاب با ۱۱۵ و خیابان زینبیه با ۱۳۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه کردآباد با ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان استانداری با ۴۷ AQI در وضعیت پاک بوده و ایستگاه سنجش هوا در خیابان‌های احمدآباد، میرزا طاهر، بولوار کاوه و رهنان قطع است.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۶۸ و شاهین شهر با ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول و قهجاورستان با ۱۳۵ ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.