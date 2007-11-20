"معنا در معماری غرب" به پیشخوان آمد

به گزارش مهر، شولتس نظریه پرداز، مورخ معماری و معمار نروژی است. فرهنگستان هنر برای تقویت آثار نظری معماری کشور به چاپ این اثر اهتمام ورزیده است.

مهرداد قیومی - مترجم کتاب - با اشاره به اینکه "معنا در معماری غرب" از معدود کتبی است که نسبت معماری را با فرهنگ اروپایی نشان می دهد گفته است: این کتاب به ما کمک می کند تا با روح معماری آشتی کنیم و با گذر از ظواهر، حد وسطی را اختیار کنیم تا در فضای معلق معماری نمانیم و گرفتار جسد و کالبد بی جان معماری نشویم. در واقع می توانیم به واسطه این کتاب، برای فضای مرده مطالعات معماری خودمان، طرحی نو در اندازیم.

وی با اشاره به نظر شولتس درباره لزوم رجوع به ریشه های معماری غربی آورده است: شولتس ریشه های معماری غرب را در مصر می داند. برخی می پندارند ظواهر معماری غربی، ریشه ندارد و می توان به هر صورتی از آن استفاده کرد و به همین دلیل است که ما شاهد استفاده نادرست از معماری غربی در کشورمان هستیم.

همه آثار نوبرگ شولتس نمایانگر جستجوی جریانی نهانی در زیر جریان ظاهری معماری است؛ جریانی که ظواهر معماری و تحولات آنها جز جلوه ای از آن نیست. از نظر او جریان باطنی معماری، جریان جستجوی آدمی برای یافتن پایگاه وجودی و آشکار کردن معناها از طریق نمادهای معماری است.

مطالب کتاب در فصول معماری مصر، یونان، روم، صدر مسیحیت، رومیانه، گوتیک، رنسانس، شیوه پردازانه، باروک، روشنگری، کارکرد مداری و کثرت مداری تدوین شده است.

"نیتها در معمای"، "معماری باروک و روکوکوی متاخر"، "معماری باروک"، "روح مکان"، "به سوی پدیدارشناسی معماری"، "معماری: معنا و مکان"، "معماری: حضور و زبان و مکان"، "وجود و فضا و معماری" و "سکونت به سوی معماری تمثیلی" از دیگر تالیفات شولتس هستند.