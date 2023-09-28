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۷ مهر ۱۴۰۲، ۰:۰۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

مدارس خط مقدم مبارزه با جنگ نرم هستند/ معلمان افسران جنگ نرم

مدارس خط مقدم مبارزه با جنگ نرم هستند/ معلمان افسران جنگ نرم

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان مدارس را خط مقدم جنگ نرم و مدیران و کارکنان آن را افسران این جنگ دانست و گفت: برنامه‌های ویژه فرهنگی در مدارس استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال وزیری شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده سپاه استان سمنان به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش ضمن اشاره به جنگ نرم دشمنان بیان کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش‌وپرورش استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مدارس در خط مقدم جنگ نرم هستند و مدیران و معلمان و کادر مدارس افسران این جنگ محسوب می‌شوند، ابراز کرد: کادر معلمان استان نقش بسزایی در تبیین و مقابله با جنگ نرم دشمنان دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان هر مدرسه را یک هیئت مذهبی به لحاظ اهمیت تبیین دانست و بیان کرد: تقویت نقش‌پذیری و روحیه مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری در دانش‌آموزان در زمره اولویت‌ها است.

وزیری با بیان اینکه دست یابی به آرمان‌های امام خمینی (ره) یکی از مهمترین خطوط ترسیم شده برای مجموعه آموزش و پرورش در استان است، گفت: مکتب امام خمینی (ره) توانست نسخه تجویزی غرب را در هم بپیچد و در نهایت این تفکر با همراهی مردم به پیروزی انقلاب منجر شد.

وی با بیان اینکه باید این میراث پاسداری شود، گفت: دوران دفاع مقدس یک مکتب تربیتی بود و باید فرهنگ دفاع مقدس به خوبی برای نسل جوان و دانش‌آموزان تبیین شود لذا در این باره برنامه‌های ویژه‌ای در مدارس استان مورد تاکید و اجرا قرار گرفته است.

کد مطلب 5898016

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
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      پاسخ
      ای کاششش اینطور بود ،ولی افکار دانش اموزان اینو نشون نمیده

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