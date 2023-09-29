به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کبریایی زاده، در پنل تحلیل و بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه دارو و سلامت، افزود: اگر دولت به دنبال برنامه نوشتن است، باید جلوی فرار سرمایه را بگیرد. در شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش می‌کنیم دانشجویان برتر را استخدام کنیم اما این افراد از کشور مهاجرت می‌کنند. باید جلوی این موضوع را بگیریم.

وی ادامه داد: دولت و مجلس باید دانش برنامه نویسی را یاد بگیرند چراکه برنامه هفتم توسعه یک آرزونامه است.

کبریایی زاده گفت: برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت، بی کیفیت و بدون استناد است‌، به طوری که در برنامه نوشته شده سرانه پزشک را باید به ۱۵ هزار نفر برسانیم اما سالانه افراد زیادی در حال مهاجرت هستند.

وی افزود: داروخانه‌های ما با فروش دارو اداره نمی‌شود و این یک امر غیرممکن است.