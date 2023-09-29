برگزاری رقابت های روز ششم با «تعطیلی» و «جشن»

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، نوزدهمین‌ دوره بازی های آسیایی امروز جمعه با برگزاری رقابت های روز ششم در هانگژو پیگیری می شود. این روز از بازی ها با روز ملی چین همزمان شده است، روزی که با جشن و اهتزاز پرچم و رژه به منظور نمایش قدرت چین همراه است.

حتی به بهانه روز ملی چین، تعطیلاتی در نظر گرفته می شود که گفته می شود یک هفته ادامه پیدا می کند، هفته ای که به «هفته طلایی» معروف است.

البته به خاطر برگزاری بازی های آسیایی که بخش زیادی از هانگژو و مسئولان و مردم این شهر را درگیر کرده است، روال کار و زندگی حداقل در دهکده بازی ها مانند روزهای قبل است اما گویا در این شهر هم کارگران و کارخانه ها تعطیل است.