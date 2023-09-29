انتشار طرح جوانان ایرانی بر روی سایت توسعه پایدار سازمان ملل متحد

امیر عباس محمدی کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست عمومی سازمان ملل متحد هر سال در اواسط ماه سپتامبر در مقر نیویورک سازمان ملل متحد برگزار میشود و یکی از مهمترین اجلاسهای شواری عمومی سازمان ملل متحد، SDG 2023 و مجمع جوانان است.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران ادامه داد: این اجلاس فرصت منحصر به فردی برای گسترش و تقویت مشارکت معنادار جوانان در همه سطوح و به ویژه در محدوده توسعه پایدار است.
کارشناس نوآوری در سازمان ملل متحد تصریح کرد: این بخش یکی از سیاستهای دبیرکل سازمان ملل متحد برای استفاده از دیدگاهها و پیشنهادات جوانان و استفاده آن در سیاست گذاری است.
وی افزود: توسط دبیرخانه اجلاس پذیرش و با دعوت بخش امور جوانان سازمان ملل متحد به صورت مجازی در اجلاس SDG 2023 حضور یافتم.
محمدی کوشکی بیان داشت: سازمان ملل متحد با راه اندازی پلتفرم شتاب و پاسخ گویی اجلاس با شعار به سمت یک طرح نجات برای مردم و سیاره، از کشورهای عضو و همه سازمانهای بین المللی و ذینفعان خواست تا ابتکارات و طرحهای خود را ارائه کنند.
وی افزود: تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران طرح خود را ارائه داد و با برسیهای انجام شده این ابتکار توسط SDG پذیرش و بر روی سایت توسعه پایدار سازمان ملل متحد منتشر شد.
محمدی کوشکی خاطرنشان کرد: این پلتفرم ارائه شده تمامی چالشهای موجود در زمینه آبها و اقیانوسها و مسائل زیست محیطی را بررسی میکند؛ این طرح اولین ابتکار پذیرش شده از ایران است که جهت برطرف کردن چالشهای جهانی به نمایش گذاشته میشود.
این مخترع خراسان شمالی با تاکید بر اینکه حضور در این اجلاس به معنای تأیید تمامی اهداف سازمان ملل نیست، گفت: تیم اختراعات ایران صرفاً در چهارچوب نظام و با توجه به فرهنگ و قوانین ملی گام بر میدارد.
وی در پایان گفت: کشور آمریکا با تحریمهای خود مشکلاتی را برای ما به وجود آورد و به همین علت نتوانستیم به صورت حضوری در این اجلاس حاضر شویم.
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