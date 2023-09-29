به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در آئین راه اندازی فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهید حاج احمد کاظمی فولاد مبارکه با بیان اینکه تولید برای کشور از ضرورت‌های جدی است، اظهار داشت: ما موفقیت‌هایی داشتیم که باید شاکر خداوند باشیم.

وی بیان کرد: رشد کمی و کیفی در فولاد می‌تواند رشد تولید را به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: جداسازی برق، آب و گاز صنایع از بخش خانگی بسیار مهم بوده و ما در این زمینه ورود کرده‌ایم و صنعت فولاد موفق بوده است.

ضرورت توجه به تولید فولاد سبز

وی با بیان اینکه فولاد سبز باید در دستور کار قرار گیرد و برای توسعه آن برنامه داشته باشیم، گفت: در خودتأمینی و خودکفایی که بتواند فولاد ما را در سطح منطقه و جهان در رتبه عالی قرار دهد بسیار مهم است چرا که این امر برای ما تولید قدرت می‌کند.

رئیسی گفت: رشد تولید، تولید قدرت می‌کند، کشور ما را در اقتصاد توانمند می‌کند و در برابر تکانه‌ها ضرری به ما وارد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن فکر می‌کند می‌تواند تولید را دچار توقف و عقب گرد کند، ادامه داد: تمام تلاش دشمن این است که کشور رشد اقتصادی نداشته باشد و این در حالی است که رشد اقتصادی ما در بهار امسال ۶.۷ درصد رسیده و این دشمن را گیج می‌کند، مگر می‌شود کشوری در حال تحریم و تهدید این میزان رشد داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران مقتدر امروز سرمایه خون مطهر شهیدان بزرگ است، افزود: ما مردمی داریم که در هر کوی و برزن برای اجرای امر ولی و امام مسلمین و برای ایجاد آرامش در دل مردم تلاش می‌کنند و استقلال و آزادی و نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرده و سرافرازانه سر خود را بلند می‌کنند.

رئیسی با بیان اینکه در بازدید کوتاه برخی از بخش‌های فولاد مبارکه و اظهارات کارگران به این نتیجه رسیدیم که برای سربلندی ایران و ایجاد حس امنیت و امید در بدنه صنعت عزمی راسخ وجود دارد، گفت: کارگردان می‌گویند رشد تولید را به جایی خواهیم رساند که مردم احساس امید و امنیت کنند، این پیام عزیزان و کارگران فولاد مبارکه است که با عزم و اراده پولادین، عزم قوی و امید به آینده اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: کارها در فولاد مبارکه کاملاً با برنامه ریزی دقیق پیش می‌رود، هدف گذاری‌های خوبی شده است، این مجموعه با برنامه، هدف، ایمان قوی، گام‌های استوار بر می‌دارد و حتماً به جایگاهی در شأن خود خواهد رسید.

وی افزود: اگر مسئولان فولاد مبارکه می‌خواستند به آنچه در ۳۰ سال قبل بوده اکتفا کنند نباید این توسعه را می‌دیدم، برنامه داشتن برای خود تأمینی، استقلال و حرکت و به قول فولادی‌ها از سنگ تا رنگ و بیشتر از سنگ تا رنگ و همه تبدیل‌هایی که در زندگی مردم اتفاق می‌افتد، ایجاد امید است.

رئیس جمهور ادامه داد: مقام معظم رهبری به همه ما فرمودند که شرط اساسی موفقیت ایمان و امید به آینده است و این دو شرط را در فولاد مبارکه شاهد هستیم و کارکنان این شرکت آینده را بسیار درخشان می‌بینند و آینده بسیار درخشانی را رقم خواهند زد و عزیزان در این صنعت گام‌هایی که بر می‌دارند در جهت رفع مشکلات منطقه اطراف صنعت فولاد مؤثر باشد.

وی گفت: خدمات و مسئولیت‌های اجتماعی خوبی در فولاد مبارکه ارائه شده است و مردم هم توقع دارند به اطراف خود توجه کند، بیمارستان، مدرسه، جاده، خانه بهداشت و … کارهای بسیار خوبی است.

پرداخت عادلانه در دولت در دستور کار است

رئیسی با بیان اینکه ما در صنایع نیاز به سرمایه گذاری هستیم و اگر سرمایه گذاری نشود ما پیشرفت نخواهیم داشت، افزود: امروز نیاز به سرمایه گذاری داریم، سخنم با همه صنایع کشور و مسئولان دولت و مجلس و با تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است که اگر سرمایه گذاری نکنیم عقب می‌مانیم و موفق نخواهیم شد و اگر سرمایه گذاری کنیم قطعاً بهره برداری آینده را نیز خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: امروز اگر سرمایه گذاری نشود در صنعت نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم در فولاد، خودروسازی، لوازم خانگی و … باید سرمایه گذاری شود؛ در کنار برداشت‌های روزانه و انجام مسئولیت‌های اجتماعی نباید از سرمایه گذاری برای خود صنعت غافل شویم، تمام صنایع رو به پیشرفت است، ما باید هزینه و سرمایه گذاری کنیم تا پیشرفت داشته باشیم.

وی در خصوص مشکلات صندوق بازنشستگان فولاد نیز گفت: ما پرداخت عادلانه را در دولت در دستور کار داریم تا هر کسی به حق خود برسد، شاهدیم که تفاوت‌های پرداختی بین چند مجموعه در یک استان وجود دارد، تفاوت بین استان و استان و مجموعه صنعت وجود دارد که باید برطرف شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: همه کارگران و کارکنان فولاد مبارکه در موفقیت‌ها نقش دارند، در سرما و گرما سختی‌های زیادی تحمل می‌شود و محصول کار شما برای کشور اقتدار و افتخار می‌آفریند و خداوند متعال به شما و خانواده‌های شما عنایت داشته باشد.