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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

نوشاد عالمیان: مردم دعا کنند یک مدال دیگر بگیریم/ نیما هم شوکه شد

نوشاد عالمیان: مردم دعا کنند یک مدال دیگر بگیریم/ نیما هم شوکه شد

ملی پوش تنیس روی میز کشورمان گفت: چین تایپه ورزشکاران خوبی دارد و از اینکه توانستیم آن ها را شکست دهیم، خوشحال هستم.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز کشورمان پس از برتری در دیدار دوبل مردان یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو مقابل تیم چین تایپه اظهار کرد: سن رقبای ما کم بود اما با تجربه بازی می‌کردند. واقعاً شوکه شدم. در مجموع کشور چین تایپه ورزشکاران خوبی دارد. یکی از این بازیکنان ۲۰ سال سن دارد و نابغه تنیس روی میز جهان است. به همین دلیل این پیروزی برای ما خیلی ارزشمند بود.

او ادامه داد: وقتی ۲ بر صفر عقب افتادیم نیما هم شوکه شد. شناختی روی حریف‌مان نداشتیم اما حالا این بازی تمام شده است. مردم هم دعا کنند تا به مدال دست یابیم. می دانم بازی سختی مقابل ژاپن داریم اما فکر می‌کنم من و نیما می‌توانیم آنها را شکست دهیم.

نوشاد در خصوص دیدار با هاریموتو از ژاپن بیان کرد: ان شاالله تمام تلاشم را می‌کنم تا مقابل او به پیروزی دست یابم. فکر می‌کنم او هم از رقابت با ایرانی‌ها می ترسد.

کد مطلب 5898127
بهنام روان پاک

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