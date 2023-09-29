به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی بحرینی در رابطه با چرایی و چیستی حملات تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: از زمان نامگیری شهر شیراز بهعنوان سومین حرم اهلبیت در ایران اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و تغییر جایگاه این شهر از محل برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله به پایتخت فرهنگی، همواره دشمنان به دنبال ضربهزدن به شیراز هستند.
وی افزود: داعش که در حوادث سال گذشته نقش پر رنگی داشت، با استفاده از شرایط موجود وارد عمل شد و دست به حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) زد و پس از دستگیری اعضای این گروهک، برای گرفتن انتقام دو تن از افراد اعدام شده خود، پس از ۳۶ روز دست به حمله دوم زد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس ادامه داد: حادثه دوم حرم مطهر شاهچراغ (ع) با کمک دستگاههای کشورهای متخاصم قبل از سالروز اغتشاشات باهدف روشن نگهداشتن چراغ شورش انجام گرفت که ناموفق بود.
بحرینی تصریح کرد: جمهوری اسلامی بهعنوان داعیهدار و امالقرای جهان اسلام همواره بهعنوان یکی از اهداف مهم گروهکهای تروریستی تکفیری شناخته شده است و با توجه به جایگاه معنوی حرمهای اهلبیت (ع) در پوشش اعتقادات و تربیت عناصر انقلابی با ایمانهای راسخ این اماکن مورد تهدید گروهکهای تروریستی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حجم ضربات وارده به تیمهای متعدد این گروهک در طی سالهای فعالیت داعش خاصه در حرمهای سهگانه ایران، نشاندهنده حجم بالای سرمایهگذاری در حوزه است، گفت: با نابودی شاخههای فعال سوریه و عراق داعش در سایه مجاهدتها و رشادتهای مدافعین حرم و در رأس آنان سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، داعش درصدد فعالسازی خود با جذب نیروهای عملیاتی از آسیای میانی شد که با هوشیاری نیروهای جمهوری اسلامی ایران، تیمهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان که عازم هجرت به خراسان بودند، متحمل ضربههای متعددی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس با تصریح اینکه داعش خراسان با افرادی اندک از تندرو افغانستانی، پاکستانی و ترکمنستانی به رهبری حافظ سعید خان که سابقاً از طالبان بود، تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد، گفت: در کنار افزایش سرمایههای مالی و جذب نیرو از آسیای میانه، شدت حملات و برنامههای این گروهک در مساجد و نمازهای جمعه پاکستان افزایش یافت و در ایران قبل اجراییشدن عملیاتشان معدوم میشد.
وی با تصریح اینکه مستندات ضبط و اعترافات گرفته شده از این گروهک، نشان میداد قصد حمله به حرمهای مطهر ایران اسلامی را داشتهاند، افزود: در سال ۱۳۹۷ ابوالحسن مهاجر، سخنگوی داعش در فضای مجازی تمامی اماکن مقدس در ایران، سوریه و عراق را مورد تهدید قرارداد. در نیمه دوم سال ۹۷ پانزده نفر از اعضای هستهای گروهک تروریستی داعش در ۴ شهر بزرگ کشور، تهران، مشهد، قم و شیراز شناسایی و دستگیر شدند.
بحرینی با یادآوری اینکه اکثر اعضای افغانستانی گروهک داعش در زندانهای افغانستان حضور داشتهاند و کلاسهای آموزشی گذراندهاند و بعداً به ایران وارد شدهاند، افزود: حمله اول به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در حالی اتفاق افتاد که در جوامع بینالملل، نظام سلطه مثل همیشه در حال طراحی جنگ ترکیبی تمامعیار علیه جمهوری اسلامی بود که جبهههای مختلف، سیاسی، فرهنگی، حجاب و عفاف با حجم بسیار انواع سلاحهای گرم و سرد مورد حمله قرار گرفته بود.
وی با طرح این سوال که چرا شیراز و حرم شاهچراغ (ع) مورد حمله داعش قرار گرفت، افزود: دشمن که مرتباً از خستگی و فرسایش نیروهای انتظامی در رسانهها با قصد شکستن اقتدار نیروی امنیتی سخن میگفت همزمان به نقاط مختلف فرهنگی و اجتماعی حمله میکرد و از طرفی استان فارس بهویژه شهر شیراز بخاطر حضور منافقین به پایتخت شورش معروف شده و در همین حین بسیاری از عملیات برای ناامنسازی خنثی شده بود.
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