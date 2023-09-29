به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح ویژه تأمین آب شهر مشهد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی روز جمعه در حاشیه آئین بهره برداری از خط انتقال آب از غرب مشهد اظهار کرد: طرح انتقال آب از منابع آبی غرب شهرستان مشهد از اسلام آباد تا کَوَردِه (روستایی در بخش مرکزی شهرستان مشهد) و مخزن آب و برق این کلانشهر به منظور مدیریت بهره‌برداری بهینه و تأمین کسری نیاز آبی مشهد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

علی عبداللهی افزود: در این طرح ،۱۲۲ میلیون متر مکعب پساب کیفی شهر مشهد به غرب این شهر منتقل و به جای آن ۱۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آب کیفی بخش کشاورزی برای شرب به شهر مشهد انتقال داده می‌شود.

وی اضافه کرد: خط برگشت انتقال آب از مخزن آب و برق مشهد با قطر هزار و ۴۰۰ میلی متر و به طول ۵۶ کیلومتر در حال اجراست که عملیات لوله گذاری بخش اول آن به طول ۳۰ کیلومتر و تا مخزن «کورده» به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.

مجری طرح ویژه تأمین آب مشهد گفت: این خط توان انتقال آب شرب در زمان اوج مصرف تا ظرفیت سه هزار و ۱۰۰ لیتر در ثانیه را دارد.

عبداللهی افزود: هزینه تمام شده اجرای این طرح در ۴۶ کیلومتر آنکه توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در ادامه از محل اعتبارات دولتی اجرا خواهد شد.