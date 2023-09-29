  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

با حضور معاون رئیس جمهور؛

خط انتقال آب از غرب مشهد به بهره‌برداری رسید

خط انتقال آب از غرب مشهد به بهره‌برداری رسید

مشهد- مرحله نخست اجرای طرح خط انتقال آب از غرب مشهد به داخل این کلانشهر با حضور «داود منظور» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح ویژه تأمین آب شهر مشهد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی روز جمعه در حاشیه آئین بهره برداری از خط انتقال آب از غرب مشهد اظهار کرد: طرح انتقال آب از منابع آبی غرب شهرستان مشهد از اسلام آباد تا کَوَردِه (روستایی در بخش مرکزی شهرستان مشهد) و مخزن آب و برق این کلانشهر به منظور مدیریت بهره‌برداری بهینه و تأمین کسری نیاز آبی مشهد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

علی عبداللهی افزود: در این طرح ،۱۲۲ میلیون متر مکعب پساب کیفی شهر مشهد به غرب این شهر منتقل و به جای آن ۱۰۰ میلیون متر مکعب از منابع آب کیفی بخش کشاورزی برای شرب به شهر مشهد انتقال داده می‌شود.

وی اضافه کرد: خط برگشت انتقال آب از مخزن آب و برق مشهد با قطر هزار و ۴۰۰ میلی متر و به طول ۵۶ کیلومتر در حال اجراست که عملیات لوله گذاری بخش اول آن به طول ۳۰ کیلومتر و تا مخزن «کورده» به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.

مجری طرح ویژه تأمین آب مشهد گفت: این خط توان انتقال آب شرب در زمان اوج مصرف تا ظرفیت سه هزار و ۱۰۰ لیتر در ثانیه را دارد.

عبداللهی افزود: هزینه تمام شده اجرای این طرح در ۴۶ کیلومتر آنکه توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در ادامه از محل اعتبارات دولتی اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5898191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      12 5
      پاسخ
      مشهد اگه این همه افغانی نمی داشت نه آب کم می‌آورد نه برق از هر چی افغانیه متنفریم
      • خراسان IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
        3 5
        نه اشتباه می کنی الان تمام مشهد را نژادهای غیر بومی و غیر فارس از جمله ترکها کردها لرها عربها و فارسهای شهرستانی اشغال کرده اند و هم قطارها و هم نژادهای خودت الان نژاد و خون خالص و اصیل خراسانی و مشهدی به طور کامل نابود شده است
    • سام IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      2 0
      پاسخ
      ما که نمیدانیم چه می کنند... از وقتی لوله آب خ هفت تیر ترکید ؛ دیگه مداام آب تیره است و وقتی می جوشانیم یک لایه ی قطور رسوبات می ماند.. زنگ میزنیم اداره اب، میگن نگران نباشید میکروب زدایی شده!یعنی ملت .. حساب می کنند که آب به این کدری و با این همه املاح و رسوبات و .قابل شرب و استفاده می دانند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها