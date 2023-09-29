اولین جشنواره آشپزی و قنادی در البرز برگزار شد

شهرام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره خوراک با حضور ۲۶ شرکت کننده برگزار شد، اظهار کرد: ۱۳ رشته قنادی سنتی و ۱۳ رشته آشپزی سنتی که همگی به صورت خانگی فعال هستند، از استان‌های مختلف در این جشنواره به رقابت پرداختند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: این جشنواره به همت یکی از مؤسسات آموزشی و با شرکت چند استان کشور از جمله یزد، مازندران، گیلان، اردبیل و به ویژه استان البرز انجام شد که برنامه‌های متنوع و شادی را رقم زد.

به گفته علی محمدی از آنجایی که در گردشگری روستایی و بومگردی، گردشگران به دنبال استفاده از غذاهای سنتی و محلی نیز هستند به نوعی نگاه فرهنگی به غذا ایجاد می‌شود که به اقتصاد منطقه هم کمک می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین گسترش گردشگری روستایی و گردشگری خوراک ارتباطی تنگاتنگ دارند و به افزایش اشتغال محلی که یکی از سرفصل‌های گردشگری سبز است، کمک می‌کند.

معاون گردشگری البرز با بیان اینکه گردشگری و جشنواره‌های خوراک در تمام کشورهای دنیا رواج دارد، گفت: حتی برخی از سفرهای مردم برای استفاده از غذا و شیرینی‌های محلی انجام می‌شود.

علی محمدی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را شروعی برای گردشگری خوراک در استان عنوان کرد و افزود: به زودی این رویداد را در تقویم ملی کشور ثبت خواهیم کرد تا هر ساله شاهد برگزاری چنین جشنواره‌هایی البته با تعداد روزهای بیشتر در استان باشیم.

گفتنی است در پایان جشنواره ضمن برگزاری برنامه‌های شاد و متنوع از نفرات برگزیده در زمینه آشپزی و قنادی با اهدای جوایزی قدردانی شد. همچنین به دو نفر از شرکت کنندگان در مراسم که به سوالات مسابقه گردشگری پاسخ صحیح دادند دو تور تفریحی کیش اهدا شد.